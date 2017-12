El jutge anunciarà el 14 de desembre si extradeix Puigdemont i els consellers

El jutge belga anunciarà el 14 de desembre si extradeix el president Carles Puigdemont i els quatre consellers cessats que són amb ell a Brussel·les. Així ho han confirmat els advocats de la defensa Paul Bekaert, Christophe Marchant i el català Jaume-Alonso Cuevillas en una compareixença després de la vista d'aquest dilluns als jutjats de la capital belga. La fiscalia ha demanat l'execució de l'ordre d'extradició, mentre que la defensa ha basat els seus arguments en dos punts principals: que els fets que s'imputen a Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín i Meritxell Serret "no serien delictius conforme l'ordenament jurídic belga" i que en cas d'extradició "hi ha molts elements per considerar que no tindrien un judici amb totes les garanties que exigeixen els tractats internacionals".