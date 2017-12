Dos anys de presó per a Granados per la delació sobre l´operació Púnica

L'Audiència Nacional ha condemnat a 2 anys de presó l'exconseller madrileny Francisco Granados per la xivatada que li va donar un guàrdia civil sobre l'operació Púnica, la mateixa pena que ha recaigut sobre l'agent, José Manuel Talamino, mentre que per al tercer acusat, José Luis Caro Vinagre, guàrdia civil en excedència, la pena ha estat d'un any i mig.

La secció primera Penal els considera responsables d'un delicte de revelació de secrets. En el cas de Granados i de Caro Vinagre és d'aprofitament d'aquesta revelació, i en el de Talamino, de violació del secret. La Fiscalia demanava tres anys per a Granados i Talamino, i a Caro Vinagre la mateixa pena que li ha estat imposada.

Es tracta del tipus agreujat del delicte de revelació de secrets perquè la delació va sorgir d'un funcionari públic, Talamino, que, per formar part de l'operatiu de la UCO, va tenir accés a aquesta informació i la va difondre causant «un intens mal a la causa pública».

La sentència compta amb un vot particular concurrent del magistrat Nicolás Poveda, que creu que l'«aconseguidor» de la Púnica David Marjaliza i la seva secretària -que van assegurar que Granados els va demanar que destruïssin documentació i la cremessin un dia de boira- van incórrer en «nombroses contradiccions», fet pel qual veu falta de «versemblança» en les seves declaracions incriminatòries cap a Granados.

Per al tribunal, «les especials responsabilitats que el Sr. Granados Lerena havia assumit, especialment com a conseller d'Interior i Justícia de la Comunitat de Madrid», són «circumstàncies personals que requereixen un especial retret a la seva conducta».



Instal·lació de càmeres

Els magistrats consideren provat que Talamino -que vivia a Valdemoro (Madrid) i coneixia Granados per haver estat alcalde d'aquesta localitat- va alertar el 5 setembre de 2014, poc abans que esclatés la Púnica, de la instal·lació de càmeres davant del despatx de Marjaliza a l'edifici Éboli de Pinto, sabent que l'exconseller i el presumpte aconseguidor de la trama eren amics.

Va quedar amb ells aprofitant les festes de Valdemoro i es va trobar amb Granados en un local, on li va explicar que la UCO vigilava Marjaliza i, l'endemà, Caro Vinagre, a petició de l'exconseller, va buscar Talamino «per obtenir més informació».

Per part seva, Granados recorrerà davant el Suprem la seva primera condemna pel cas Púnica al·legant la nul·litat de les escoltes en no aparèixer el delicte de revelació de secrets en l'acte que les va autoritzar. L'advocat de Granados, Javier Vasallo, que, si no li dona la raó l'alt tribunal està disposat a arribar al Constitucional i al Tribunal d'Estrasburg amb aquest cas, invocarà en el seu recurs jurisprudència del Tribunal Suprem referent a això.

Fonamentalment, la referida al cas Naseiro, que va anul·lar les escoltes de les quals es desprenia un presumpte finançament il·legal del PP per haver estat autoritzades per investigar un altre delicte, o un cas similar ocorregut amb el narcotraficant gallec Marcial Dorado.