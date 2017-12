Dos detinguts a Figueres per pertànyer a Daesh

La Policia Nacional, en col·laboració amb les autoritats marroquines, han detingut quatre persones per la seva presumpta vinculació a l'organització terrorista Dáesh a Figueres (Girona), Parla (Madrid) i Tànger, que suposaven una perillosa amenaça pel seu avançat procés de radicalització.

Segons informa el Ministeri de l'Interior, el detingut al Marroc és un perillós i conegut integrant de Daésh que va arribar a generar més de 300 perfils en xarxes socials, mentre que els dos detinguts a Figueres -dos germans d'origen marroquí de 30 i 31 anys- es dedicaven a administrar una complexa xarxa de comunicació per potenciar la propaganda de l'organització gihadista.

Des del març del 2016, els agents van verificar més de 400 publicacions fetes pels dos germans, de 30 i 31 anys d'origen marroquí. En aquest cas, i com a mesura de seguretat, mantenien els seus 'murs' privats, restringint l'accés per controlar a qui anaven dirigits els seus continguts. Un material en què hi ha constatats manuals didàctics sobre la confecció d'artefactes explosius d'elaboració casolana, sobre l'apunyalament de civils o exercicis d'entrenament de 'mujahidins', el que suposa una incitació directa als seus adeptes per cometre atemptats.

L'operació també s'ha desenvolupat al Marroc, on agents de la policia marroquina han arrestat a Tànger un membre del DAESH considerat perillós i acusat de formar part de la direcció de l'aparell propagandístic i que recopilava informació diària i a temps real subministrada pel DAESH. També, elaborava diàriament dossiers actualitzats i dirigits a radicalitzar el major nombre d'usuaris d'Internet, segons el Ministeri d'interior, que també afegeix que l'home presumia d'haver obert fins a 300 perfils a Internet des d'on els internautes es podien descarregar contingut molt violent des d'un sol enllaç. El detingut adoptava nombroses mesures de seguretat i utilitzava paraules clau que permetia als seus adeptes seguir-lo quan els seus perfils quedaven clausurats per continguts inadequats.

Finalment, en l'operació hi ha hagut una quarta persona arrestada al municipi madrileny de Parla, un home marroquí de 44 anys i de nacionalitat espanyola. Juntament amb els altres tres detinguts, també feia tasques d'adoctrinament i captació a les xarxes socials. En aquest cas, segons el Ministeri, no adoptava mesures de seguretat i totes les seves publicacions eren en obert. A més, se l'acusa de fer tasques d'adoctrinament a algunes persones del seu entorn, on enaltia de manera reiterada els atemptats 'kamikazes'. A més, hauria intentant buscar còmplices per dur a terme un atemptat a l'Estat.

L'operació continua oberta i està dirigida del Jutjat d'instrucció número 2 de l'Audiència Nacional en coordinació amb la Fiscalia.

El quart detingut a la localitat madrilenya de Parla és un ciutadà marroquí nacionalitzat espanyol de 44 anys que, segons els investigadors, estava en un avançat procés de radicalització que l'havia portat ja a intentar captar còmplices amb els quals planejar la comissió d'atemptats.

Cèntric pis a Figueres

Les detencions a Figueres s'han produït en el primer pis d'un cèntric immoble situat a l'Avinguda Salvador Dalí, just al costat de l'hotel President i davant la caserna de la Policia Local.

Lloc dels fets