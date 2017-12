El ministre de Finances portuguès, nou president de l´Eurogrup

El ministre de Finances portuguès, Mário Centeno, va ser elegit nou president de l'Eurogrup, avalat per la recuperació econòmica lusitana operada sota la seva batuta i amb la missió de liderar la reforma que vol emprendre l'eurozona. «És un honor ser el proper president de l'Eurogrup per la rellevància del grup, la qualitat de tots els meus col·legues i la importància de la feina que hem de fer en els propers anys», va assegurar Centeno, que va insistir que el seu paper serà forjar el «consens» necessari entre els països de l'euro per avançar en les tasques pendents. El polític portuguès assumirà la presidència del fòrum de ministres d'Economia i Finances de l'eurozona, un dels càrrecs més rellevants de la Unió Europea, per un període de dos anys i mig i substituirà l'actual cap de l'Eurogrup, l'exministre de Finances holandès Jeroen Dijsselbloem, el mandat del qual expira el 13 de gener.

Centeno s'estrenarà oficialment en el càrrec a la propera reunió de l'Eurogrup, prevista per al 22 de gener. El portuguès es va imposar a la segona ronda d'una votació secreta el seu homòleg luxemburguès, el liberal Pierre Gramegna, mentre que els altres dos candidats, l'eslovac Peter Kazimir, i la seva homòloga letona, Dana Reizniece-Ozola, s'havien retirat després de la primera ronda.