Mor als 68 anys a Madrid l´expresident del Congrés Manuel Marín

L'expresident del Congrés dels Diputats Manuel Marín va morir a Madrid als 68 anys després d'una llarga malaltia, va informar la Fundació Iberdrola España, de la qual era president. Marín, nascut a Ciudad Real el 21 d'octubre de 1949, doctor en dret i afiliat al PSOE des de 1974, va ser també vicepresident de la Comissió Europea i titular de nombroses comissions, com la de Política Pesquera Comuna o la de Cooperació. En la seva qualitat de secretari d'Estat per a les Relacions amb la Comunitat Europea, es va ocupar de les negociacions directes per a la incorporació d'Espanya a l'organisme comunitari, que van culminar amb la signatura del Tractat d'Adhesió el 12 de juny de l'any 1985. Fonts parlamentàries van assenyalar que la capella ardent s'instal·larà al Congrés dels Diputats, després de l'oferiment fet a la família de Manuel Marín, que va acceptar.