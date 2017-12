Schulz recomanarà al seu partit negociar amb Merkel per formar govern

El líder socialdemòcrata alemany, Martin Schulz, recomanarà al proper congrés federal del partit l'obertura de negociacions amb el bloc conservador d'Angela Merkel per facilitar la formació d'un govern, sense descartar una gran coalició. Segons va explicar en roda de premsa, la direcció del Partit Socialdemòcrata (SPD) va acordar una proposta per al congrés que comença dijous en la qual s'estableix que s'asseuran a la taula sense anticipar resultats, deixant oberta la porta a donar suport a un govern en minoria o reeditar la seva aliança amb la cancellera. Qualsevol acord se sotmetria a una convenció del partit -el màxim òrgan entre congressos- i, en cas que es concreti un pacte amb Merkel l'hauran d'avalar en una votació els militants del partit, va destacar Schulz.

El líder de l'SPD va insistir que la seva intenció és acudir a les converses «sense automatismes» i amb els eixos del programa socialdemòcrata, destacant que actuarà «amb responsabilitat» cap a Europa i cap a Alemanya.

El congrés federal, que tindrà lloc de dijous a dissabte a Berlín, s'augura turbulent, amb diverses veus contràries a ni tan sols plantejar la possibilitat d'una nova gran coalició amb Merkel. Schulz va descartar aquesta opció la mateixa nit electoral, en la qual es partit va obtenir els pitjors resultats de la seva història, i va reiterar el seu rebuig a la gran coalició quan Merkel va fracassar en el seu intent de formar un govern amb liberals i verds.

No obstant això, la crida del president alemany, Frank-Walter Steinmeier, a reflexionar i dialogar per evitar noves eleccions el va forçar a replantejar-se la seva negativa, generant crítiques al seu propi partit. La direcció del partit avala la seva decisió, mentre que diferents corrents, com les Joventuts Socialdemòcrates, demanen que es mantingui el «no».