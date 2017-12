El Suprem dels EUA permet la total entrada en vigor del veto migratori de Trump

El Tribunal Suprem dels EUA va permetre l'entrada total en vigor del veto migratori proclamat pel president, Donald Trump, per prohibir l'entrada al país dels nacionals de sis països de majoria musulmana (Txad, l'Iran, Líbia, Somàlia, Síria i Iemen). En una breu ordre judicial, el Tribunal Suprem va aprovar una petició del Govern dels EUA perquè s'eliminessin les restriccions imposades per corts inferiors a l'última versió del veto migratori adoptat el 24 de setembre.

En el moment de la seva entrada en vigor, el 18 d'octubre, dos jutges -primer un de Hawaii i després un altre de Maryland- van bloquejar la implementació d'aquest veto perquè consideraven que podria dirigir-se contra una minoria religiosa i, per tant, violar la Primera esmena de la Constitució, que protegeix la llibertat de culte.

No obstant això, aquests jutges van permetre l'entrada en vigor d'aquest veto per a Corea del Nord i Veneçuela, països on viuen molt pocs musulmans i on, per tant, no va poder provar-se que Trump intentava discriminar els membres d'aquesta religió, l'argument usat per a les altres sis nacions. Les restriccions relatives a Veneçuela no s'apliquen a tota la població, sinó a alguns funcionaris i la seva «família immediata».

El Suprem no va donar a conèixer les raons per prendre la seva decisió, però va dir que espera que els tribunals inferiors revisin el més aviat possible els assumptes que tenen pendents perquè hi pugui haver una decisió definitiva.