La UE i el Regne Unit acosten postures sobre la primera fase del Brexit

La Unió Europea i el Regne Unit no van aconseguir concloure la primera fase de la negociació del Brexit, malgrat que el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i la primera ministra britànica, Theresa May, van afirmar haver arribat a un «punt comú» en molts assumptes. «Malgrat els esforços i el significatiu progrés que els nostres equips han aconseguit en els últimes dies sobre els tres assumptes principals, no ha estat possible arribar a un acord complet», va explicar Juncker en una roda de premsa després d'un dinar de treball amb May.

La trobada, que va durar pràcticament quatre hores, no va servir com a trampolí per segellar un desitjat acord en els assumptes de la primera fase de la negociació -la factura del divorci, els drets dels ciutadans i la futura frontera a l'illa d'Irlanda-, encara que Juncker i May van coincidir a destacar el progrés aconseguit en els últims dies.

«Les dues parts hem estat treballant dur, amb bona fe i negociant dur, s'ha fet molt progrés i en molts temes hi ha entesa comú», va afirmar May. En la mateixa línia, Juncker va assenyalar que queden «dos o tres» temes «oberts per a la discussió» que necessitaran «més consultes, més negociació i més debat».



Preparats per a la nova ronda

Els dos líders es van declarar «preparats» per iniciar una nova ronda de negociacions a Brussel·les a finals d'aquesta setmana, tot i que fonts comunitàries van explicar que els detalls d'aquesta reunió encara no estan confirmats. Els propers deu dies semblen clau perquè les dues parts avancin en les negociacions dels assumptes de la primera fase, de cara que els caps d'Estat i Govern dels Vint-i-set puguin donar llum verd a l'inici de la segona fase el proper 15 de desembre.

Paral·lelament, el Govern britànic i l'irlandès han arribat a un principi d'acord per mantenir la frontera nord-irlandesa oberta després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.