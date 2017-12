Centenars de catalans omplen la Grand Place de Brussel·les

La Grande Place de Brussel·les, el centre de referència de la ciutat, amb una espectacular il·luminació a les façanes del casals, ha quedat plena de catalans que hi han fet cap per una concentració espontània convocada a les 8 del vespre per xarxes socials.



L'himne català i els crits de Llibertat i Independència se senten amb força a la plaça, segons es pot veure en diversos vídeos que usuaris de les xarxes socials han penjat a Internet.





A Bruges, també

Els carrers i els restaurants de l'entorn de la plaça, segons expliquen testimonis de Brussel·les, estan plens de catalans, en una jornada que s'ha viscut en un gran ambient.Molts dels que demà seran a la concentració, avui ja havien arribat a Brussel·les , peròLa policia belga, en la que podria ser la manifestació de col·lectius estrangers més gran que mai s'ha fet a Bèlgica.Però Brussel·les no ha estat l'única població belga on ha ressonat el cant dels Segadors.abans d'arribar a la capital europea per la manifestació de demà i han entonat l'himne nacional de Catalunya, entre altres cants de llibertat i república.