«Creiem que serà la manifestació més gran a Brussel·les en els últims anys»

ANC i Òmnium Cultural creuen que la manifestació d'aquest dijous a Brussel·les serà "la més gran" que s'ha vist "en els últims anys" a la capital europea. En declaracions a l'ACN el dia abans de la concentració, on s'esperen desenes de milers de persones, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, i el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, han destacat la capacitat de "solidaritat" dels catalans, que fan més de 1.300 kilòmetres per defensar que a Catalunya "estan en risc la democràcia i els valors fundacionals de la UE". "Totes les parades de les àrees de servei a França parlen català", ha destaquen Alcoberro, sobre la gran mobilització de ciutadans que ja estan en ruta, en cotxe o autocar, cap a la capital europea. A Brussel·les, ha afirmat, s'hi manifesta "tothom", però és una "gran novetat" que hi surti al carrer "un país sencer". "Això ja parla de la situació que estem vivint", ha dit Alcoberro.

Alcoberro ha recordat que la manifestació de Brussel·les "va néixer de manera espontània" i "ha anat creixent com una taca d'oli", amb molta gent viatjant fins a al capital europea en cotxe, avió o autocar.

Des d'Òmnium Cultural, el portaveu Marcel Mauri ha dit que la manifestació pretén agrair als europeus el seu suport als catalans i, alhora, advertir la Unió Europea que "s'ha d'espavilar" davant de la situació al país.

"El que està en risc no és la independència, és la democràcia i els propis valors fundacionals de la Unió Europea", ha assegurat Mauri a l'ACN. "La capacitat de solidaritat i de generositat d'una part importantíssima del poble de Catalunya no deixa de sorprendre, però és infinita, a cada repte la ciutadania s'hi ha bolcat", ha afegit.

Segons Mauri, el 7-D els catalans "novament" faran una manifestació "cívica, pacífica i democràtica". "No ho sabem fer de cap altra manera". La manifestació, que començarà a les 11 del matí, recorrerà alguns dels carrers del barri europeu de la capital belga, i passarà molt a prop de la Comissió, el Consell i el Parlament Europeu.

Tots dos han destacat la importància de les eleccions del 21-D, que han descrit com a "atípiques i estranyes", perquè els candidats de dues de les llistes més destacades estan "a l'exili i la presó". "L'opinió pública europea ho entén perfectament", ha dit Alcoberro.



Puigdemont i Rovira intervindran en els parlaments

Segons han explicat els representants de l'ANC i d'Òmnium en roda de premsa des de Brussel·les, les organitzacions han convidat tots els partits "que estan a favor de la independència i de la sobirania en general" a participar a la manifestació d'aquest dijous. En aquest sentit, han explicat que els parlaments finals de la manifestació, que recorrerà prop de dos quilòmetres i mig, comptaran amb intervencions del cap de llista de Junts per Catalunya, el president Carles Puigdemont, i també amb la número dos de la llista d'ERC, Marta Rovira.

"En aquests moments sabem que Puigdemont i Rovira han acceptat, creiem que la CUP serà a la manifestació però no sabem si participarà en els discursos polítics", ha explicat el vicepresident d'Òmnium Marcel Mauri. Quant a Catalunya en Comú, Mauri ha especificat que per ara no tenen confirmació si bé sí que els han convidat.

Els convocants han explicat que també tenen previst que participin en els parlaments eurodiputats de diferents grups parlamentaris i estats membres així com un catedràtic de dret internacional que parlarà "de manera global" sobre els drets humans i la justícia a l'estat espanyol.



Dos quilòmetres i mig de recorregut

La manifestació, que té com a eslògan "Europa, desperta", començarà aquest dijous amb una concentració al Parc del Cinquantenari a les 10.30 del matí i la marxa s'iniciarà a partir de les 11.30 amb un recorregut de prop de dos quilòmetres i mig que bordejarà les institucions europees. Els parlaments i les actuacions musicals que tancaran la manifestació es faran a la plaça Jean Rey, que segons els convocants "quedarà petita" davant l'assistència que esperen. Tot i que no han volgut donar xifres sí que han donat per fet que superarà els 20.000 manifestants. "No volem donar números però estem convençuts que serà la manifestació més gran de Brussel·les", han afirmat en roda de premsa. La previsió és que l'acte finalitzi cap a les dues o dos quart de tres del migdia.

Des de l'ANC, Francesc Bellavista ha recordat que a Bèlgica "el color groc no està prohibit" i ha animat a omplir de groc la capital del país. Segons dades de l'organització, els consta que hi ha més de 250 autocars i molts cotxes particulars que faran cap a Brussel·les.



Reunió amb les institucions

Els convocants han explicat també que l'ANC, com a lobby registrat a Brussel·les, ha sol·licitat una reunió amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. Amb tot, la petició l'han fet recentment i són a l'espera d'obtenir una resposta.