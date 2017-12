Detecten que l´atemptat de Manchester es podria haver evitat

Un informe oficial considera que les autoritats britàniques «van desaprofitar oportunitats» per evitar l'atemptat gihadista del passat maig a la ciutat de Manchester (nord d'Anglaterra) durant un concert de la cantant nord-americana Ariana Grande, en el qual van morir 22 persones. Es tracta d'una avaluació sobre la manera en què les autoritats van afrontar els atacs comesos al Regne Unit l'any passat, elaborada per l'advocat David Anderson, i que va ser sol·licitada al juny per la ministra britànica d'Interior, Amber Rudd, per «aprendre» del que va passar.

Aquest document revela que tres dels terroristes implicats en quatre atemptats perpetrats al Regne Unit entre els passats març i juny van estar durant algun moment sota el «radar» de les autoritats, però per qüestions conjunturals no es va actuar.

En concret, aquests atacs van ser comesos el 22 de març al Pont de Westminster i davant del Parlament britànic, a Londres, -on van morir 5 persones-; el 22 maig a Manchester -amb 22 víctimes mortals-; el 3 juny al Pont de Londres i el mercat de Borough -amb 8 morts- i el 19 juny al barri de Finsbury Park, de Londres, al costat d'una mesquita, que va deixar un mort.

L'informe estableix que, malgrat tot, «no hi ha causa per l'angoixa», ja que la majoria d'atemptats «continuen sent avortats amb èxit», però sí que destaca que, a banda del perpetrat a Finsbury Park -contra els musulmans que pregaven en una mesquita-, no es pot dir que l'MI5 i la policia estiguessin «totalment cecs». «Hi havia cobertura substancial i adequada al voltant d'individus clau», afirmava el document.