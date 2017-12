El jutge decideix investigar per un delicte d´odi els policies que van insultar Carmena

El titular del Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid va acordar continuar les diligències sobre l'anomenat «cas del xat policial», en el qual diversos policies locals van abocar insults a l'alcaldessa Manuela Carmena, en considerar que poden ser constitutius d'un delicte d'odi i un altre de injúries. El magistrat va decidir seguir amb les diligències iniciades per una denúncia per amenaces presentada al Jutjat de Guàrdia, però considera que no es donen les condicions per a acordar la mesura cautelar d'ordre de protecció sol·licitada pel denunciant. El jutge ha acceptat la personació en la causa de l'Ajuntament de Madrid, però no la del sindicat Comissions Obreres. A títol personal, també ha permès la personació dels periodistes Ana Pastor i Antonio García Ferreras, als quals també s'insultava al xat.

Dilluns van declarar davant el jutge els tres agents de la Policia Municipal denunciats, que, segons els seus advocats, no van negar els fets, tot i que es van remetre al fet que era un grup privat, «en un to de broma, admetent que era una broma macabra en alguns casos». Després de ser identificats com els autors dels insults al xat, els agents van ser apartats del servei i se'ls va retirar l'arma reglamentària. Al xat es qualificava l'alcaldessa madrilenya de «vella menyspreable».