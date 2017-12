Brussel·les espera uns 20.000 assistents a la manifestació d´aquest dijous

Uns 20.000 manifestants recorreran aquest dijous els carrers del barri europeu de Brussel·les en suport a la independència de Catalunya i per instar a la Unió Europea a prendre posició sobre la crisi política, segons les xifres que els organitzadors -ANC i Òmnium Cultural- han facilitat a les autoritats locals.

La Policia de Brussel·les i els organitzadors han mantingut trobades periòdiques durant les últimes setmanes per pactar el recorregut i altres qüestions pràctiques de la marxa i ha estat en aquest marc en què han informat que esperen a "unes 20.000 persones", segons han informat a Europa Press fonts policials.

Els convocants, per la seva banda, han evitat donar xifres sobre la resposta que creuen que tindrà la convocatòria, però s'han mostrat confiats a superar les expectatives, han dit en una roda de premsa a la capital europea els vicepresidents d'ANC i Òmnium, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri.

"Volem expressar el sentiment proeuropeu de la societat, som i serem europeus, volem participar en el projecte comú de la Unió Europea", ha declarat Alcoberro.

En aquest sentit, ha afegit, la manifestació pretén servir per pressionar a les institucions de la UE perquè prenguin partit i "salvaguardin i defensin la democràcia a Catalunya".

El vicepresident de l'ANC ha indicat que per aconseguir aquest objectiu la seva organització també ha sol·licitat una reunió amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.

Fonts comunitàries han indicat a Europa Press que a data d'aquest dimecres no han rebut cap petició d'aquest tipus i que, en qualsevol cas, l'agenda del cap de l'Executiu està "molt carregada" aquests dies.

El punt de partida és el parc del Cinquantenari, en ple barri europeu, i està previst que el festeig comenci el seu recorregut a les 11:30 hores i conclogui al voltant de les 14:00 hores.

Un circuit que els permetrà recórrer el barri europeu i passar prop de les principals institucions de la Unió Europea (Comissió Europea, Consell i Parlament Europeu), encara que no arribaran a concentrar-se davant elles perquè l'accés a la plaça de Schuman, on es troben, no se'ls ha permès, malgrat haver-lo sol·licitat.

Les autoritats han previst un important desplegament de seguretat encara que esperen que es tracti d'una "gran manifestació" i un esdeveniment "tranquil", per aquest fet han demanat als ciutadans que aquest dijous prescindeixin del cotxe i recorrin al transport públic per moure's per Brussel·les.

A més de la societat civil estan convocats a la manifestació eurodiputats de "tots els partits i de diferents països", així com les forces proindependentistes de l'arc parlamentari català.

Així, Mauri i Alcoberro han avançat que assistiran i tancaran l'acte amb les seves intervencions l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts per Catalunya a les eleccions del 21D, Carles Puigdemont, i la 'numero 2' i candidata d'ERC, Marta Rovira. També han convidat a la CUP i a Catalunya En Comú, encara que no han aclarit si finalment assistiran.