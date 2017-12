Trump reconeix oficialment Jerusalem com a «capital d´Israel»

Trump reconeix oficialment Jerusalem com a «capital d´Israel» Reuters

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimecres que "és el moment de reconèixer oficialment Jerusalem com a capital d'Israel", perquè considera que suposa admetre "l'obvi", i ha anunciat el futur trasllat de l'Ambaixada nord-americana a la Ciutat Santa.

Malgrat els advertiments en els últims dies tant dels seus aliats occidentals com a àrabs, Trump ha comparegut a la Casa Blanca per donar el primer pas per traslladar l'Ambaixada nord-americana de Tel Aviv a Jerusalem, en el marc del que s'espera que sigui un procés de trasllat que portarà anys.

El president ha anunciat que els treballs per consumar aquest trasllat començaran "immediatament".