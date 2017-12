El govern espanyol doblarà la presència de patrulles de Mossos als col·legis electorals per evitar boicots

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha explicat que el 21 de desembre hi haurà un patrulla de Mossos d'Esquadra a cada col·legi electoral i no una per cada dos. També es reforçarà la seguretat física en els entorns de recollida i processament de les dades. En roda de premsa després de la reunió del Consell de Ministres, el popular ha indicat que aquest reforç servirà per evitar que "ningú pugui prendre qualsevol mesura per intentar boicotejar el normal funcionament de la jornada electoral". Al seu parer, és "inconcebible" que hi hagi representants polítics que qüestionin la transparència i les garanties d'aquests comicis. De fet, ha apuntat que l'organització s'està portant a terme en coordinació amb l'àrea de processos electorals de la Generalitat. "Els encarregats d'organitzar aquestes eleccions són els mateixos que van organitzar les del 27-S", ha reblat.

Millo ha defensat que els preparatius de les eleccions s'estan desenvolupant "amb tota normalitat, dins dels terminis establerts i en coordinació amb l'àrea de processos electorals de la Generalitat". El delegat del govern espanyol ha carregat contra aquells que es dediquen a "sembrar dubtes sobre les garanties i la transparència" d'aquests comicis, i ha subratllat que els encarregats d'organitzar-les són exactament els mateixos funcionaris que van ocupar-se de les del 27-S.

En aquest sentit, ha apuntat que els funcionaris de la Generalitat s'ocupen de contractacions i adjudicacions i que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació es fa càrrec de la part tecnològica, "com sempre". Els membres de les meses, ha continuat, també s'escullen per sorteig, com es fa habitualment. Precisament, ha explicat que per evitar algun tipus d'intent de boicot es reforçarà la seguretat tant als col·legis electorals com també a l'entorn de la recollida i processament de les dades.

Millo ha anunciat diferents modificacions pressupostàries per atendre expedients que estaven ja iniciats pel Govern de la Generalitat, però també per fer front a "necessitats i urgències que estaven aturades i que calia i era necessari impulsar". En tot cas, ha afegit que són decisions preses a través del "coneixement" dels diferents departaments, amb els que es treballa "colze a colze cada dia".