Un incendi obliga a desallotjar vint famílies d´un barri barraquista a Madrid

Un incendi va cremar diversos infrahabitatges del barri barraquista de la Cañada Real, a Madrid, el que va obligar els bombers a desallotjar 20 de les famílies que resideixen a l'anomenat sector 6 -on es va originarel foc-, que hauran de ser reallotjades per l'Ajuntament de Madrid. L'incendi es va originar en una de les barraques i es va propagar per un nombre indeterminat d'habitatges. Fins a la zona es van dirigir els bombers, la Policia Nacional i la Policia Local, a més del Samur Social, que va atendre les famílies, majoritàriament gitanes d'origen romanès. No hi va haver cap ferit.