La jutge argentina que investiga la desaparició del submarí denuncia manca de mitjans

La jutgessa argentina Marta Yáñez, al capdavant de la investigació sobre la desaparició del submarí ARA San Juan, va assegurar que no té recursos tècnics suficients per seguir indagant en la causa. «He demanat recursos tècnics perquè m'està faltant escàner, m'està faltant impressora, m'estan faltant elements que facilitin la reproducció dels documents», va assegurar la magistrada. Yáñez va confessar que el seu cas «surt a la llum» per la desaparició el passat 15 de novembre del submergible, però que aquesta necessitat es reprodueix a «tots els jutjats» del país. «Estic investigant la reconstrucció de tot el que va precedir al viatge de l' ARA San Juan fins a Ushuaia i des d'Ushuaia fins a l'última comunicació perquè em determinin si hi ha algun fet punible i algun autor o autors», va aclarir.

El jutjat de Caleta Olivia, la localitat de la Patagònia argentina en la qual s'investiga el cas, és de fur universal, com va assegurar el seu titular, i en ell es tracten casos de droga, tracta o delictes federals. «He demanat al Consell de la Magistratura que em proveeixi de recursos tècnics», va expressar. Yáñez va destacar que dimarts van arribar al seu poder 12 caixes amb informació, que obrirà «una a una».