Putin anuncia que optarà a la reelecció en els comicis de març de l´any que ve

El president de Rússia, Vladímir Putin, va triar l'escenari d'una fàbrica i l'escalr dels treballadors per anunciar l'esperada notícia que buscarà la reelecció per sis anys més en els comicis de març de 2018. «Presentaré la meva candidatura al lloc de president de la Federació Russa», va afirmar Putin en un míting-concert per l'aniversari d'una fàbrica d'automòbils a la ciutat de Nizhni Nóvgorod. «Probablement no hi ha millor lloc ni millor moment per fer aquest anunci», va afegir el president enmig de forts aplaudiments dels empleats.

El cap del Kremlin va agrair als treballadors el seu suport, després que un d'ells li demanés que els regalés el tan desitjat anunci. «En aquesta sala, tots sense excepció li donem suport. Vladímir Vladímirovitx, doni'ns el seu regal, anunciï la seva decisió perquè nosaltres estem amb vostè», va demanar el treballador. El mandatari, que concorrerà per quarta vegada a uns comicis presidencials, va agrair als treballadors el seu suport i es va mostrar confiat en la seva victòria.

«Gràcies per aquesta reacció, gràcies pel vostre treball, sobretot. Gràcies per la vostra actitud cap al vostre treball, l'empresa, la ciutat i el país. Estic segur que ho aconseguirem», va afirmar Putin.

Unes hores abans, a Moscou, en lliurar el premi al Voluntari de l'Any en un acte multitudinari, el president ja s'havia sentit acompanyat pel poble al qual va demanar el seu suport per seguir al capdavant del país. «Aquesta és sempre una decisió molt responsable per a qualsevol persona, perquè la motivació només pot ser el desig de millorar la vida de la gent al nostre país», va afirmar Putin davant els assistents. I els va preguntar: «Si prenc la decisió de presentar-me a les eleccions, vosaltres, la gent, em donareu suport?», al que l'auditori va respondre unànimement «si».



Campanya curta

Encara que l'anunci de Putin no ha sorprès ningú, ja que es donava per fet que buscaria la reelecció, la seva tardança a confirmar-ho ha estat en les últimes setmanes motiu de comentaris d'experts i mitjans, que van concloure que el president, cansat però segur de la seva victòria, desitja una campanya electoral curta.

«És que algú dubtava que seria així? Putin seguirà d'aquí a sis anys, i mentre la seva salut li ho permeti. No veig quina és la notícia aquí, tots ho sabem. I l'única manera de demostrar que som aquí és participar en les eleccions», va reaccionar la candidata Ksenia Sobtxak a l'anunci del president.