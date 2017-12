Trump dinamita el Pròxim Orient

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dinamitat el Próxim Orient en confirmar que el seu país reconeixerà des d'ara Jerusalem com a capital d'Israel i va ordenar iniciar un procés de diversos anys per traslladar-hi l'ambaixada nord-americana al país. «He determinat que és hora de reconèixer oficialment Jerusalem com a capital d'Israel», va dir Trump en un discurs des de la sala de recepcions diplomàtiques de la Casa Blanca, en el qual va fer una crida a la calma davant les tensions que va generar l'anunci.

Trump va defensar que la seva decisió suposa simplement «reconèixer una cosa òbvia» que Israel defensa fa dècades i que els seus antecessors no van voler acceptar potser «per falta de valentia». «Això no és res més ni res menys que un reconeixement de la realitat. És, a més, el correcte, quelcom que s'ha de fer», va argumentar Trump.

Els Estats Units es converteixen així en l'únic país del món que reconeix com a capital d'Israel Jerusalem, on cap nació té la seva ambaixada a causa que, després de l'annexió israeliana de la part oriental de l'urbs el 1980, l'ONU va instar la comunitat internacional a retirar les seves legacions de la Ciutat Santa. Els palestins reclamen la part oriental de la ciutat (Jerusalem Est) com a capital del seu futur Estat independent.

El mandatari va ordenar, a més, que el Departament d'Estat comenci el procés per traslladar a Jerusalem l'ambaixada nord-americana a Israel, que ara està a Tel Aviv. Aquest procés trigarà almenys tres o quatre anys, segons la Casa Blanca, perquè és necessari construir un edifici prou gran i segur per acollir les aproximadament mil persones que treballen a l'oficina de representació nord-americana al país.

Trump va prometre que l'ambaixada serà «un tribut magnífic a la pau» i va destacar que la seva construcció compleix amb el que ordena una llei dels Estats Units de 1995, que instava a traslladar a la Ciutat Santa aquesta legació, però que els anteriors presidents nord-americans van decidir no implementar.

«Després de més de dues dècades de posposar la implementació d'aquesta llei no estem més a prop d'un acord durador de pau», va assenyalar Trump, en assegurar que no té sentit pensar que «repetir la mateixa fórmula exacta» donarà un resultat diferent.

Davant les tensions que ha generat al Próxim Orient el seu anunci, Trump va fer una crida a «la calma i la moderació» i va demanar que «les veus de la tolerància s'imposin a les de l'odi».

En aquest sentit, Hamàs va assegurar que la decisió del president dels EUA obre les portes de l'«infern» i va qualificar la mesura d'«agressió flagrant contra el poble palestí». El moviment islamista, dominant la franja de Gaza des de fa una dècada, va instar àrabs i musulmans a «perjudicar els interessos dels Estats Units a la regió» i a «defugir Israel». Milers de persones ja havien sortit als carrers de Cisjordània i la Franja de Gaza hores abans que el president nord-americà anunciés el que ja tots donaven per fet.

El president palestí, Abu-mazen, va afirmar que Trump viola «totes les resolucions i acords internacionals» amb la seva decisió. «En aquesta declaració ha triat violar totes les resolucions i acords internacionals i bilaterals i contradir el consens internacional expressat per posicions de diversos països del món», va afegir.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va valorar com a «justa i valenta» la decisió de Trump i va dir que «és un pas important per a la pau perquè no hi ha pau que no inclogui Jerusalem com a capital de l'Estat d'Israel».

El president de França, Emmanuel Macron, va qualificar de «lamentable» la decisió del seu homòleg nord-americà i va instar totes les parts a la calma i a la responsabilitat.