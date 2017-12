Acord entre la Comissió Europea i el Regne Unit sobre les condicions del Brexit

Una factura de sortida d'entre 40.000 i 60.000 milions d'euros, la garantia que no hi haurà cap frontera a Irlanda del Nord i la protecció del drets dels europeus que viuen al Regne Unit, sota supervisió, per 8 anys, del Tribunal Europeu de Justícia. Aquests són els tres blocs principals de l'acord assolit aquest divendres entre la Comissió Europea i el Regne Unit sobre les condicions del Brexit. Amb el pacte, anunciat a primera hora del matí pel president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i la primera ministra britànica, Theresa May, s'assoleixen "progressos suficients" per obrir la segona fase de les negociacions. L'acord l'hauran de ratificar ara els líders del Consell Europeu en la cimera que celebren d'aquí a una setmana a Brussel·les. "És una negociació difícil, però hem arribat a la primera fita. Estic satisfet de que s'hagi assolit un acord just amb el Regne Unit", ha dit Juncker. May ha destacat que amb el pacte ara es podran començar les negociacions per a la relació "futura" entre Londres i Brussel·les, particularment pel que fa a l'assoliment d'un acord comercial.

"Confio, estic convençut, que els líders compartiran el nostre acord i ens permetran obrir la nova fase de les negociacions", ha dit Juncker en una compareixença de premsa conjunta amb May. "He dit consistentment que volem un acord i una associació profunda amb la UE", ha afegit la primera ministra, que ha remarcat que amb els pactes es podrà oferir "claredat i certesa" a les empreses i a tots els ciutadans un cop es formalitzi el Brexit.

"El Regne Unit garantirà els drets dels 3 milions de ciutadans de la Unió Europea" que hi viuen, ha remarcat May, que ha destacat que podran seguir "amb les seves vides com abans". La primera ministra britànica també ha remarcat que Londres "compleix els compromisos" i que per això, després d'unes dures negociacions, s'ha arribat a un pacte sobre la factura del divorci que, segons ella, és "just pels contribuents britànics". Es calcula que el pagament serà d'entre 40.000 i 60.000 milions d'euros. El Regne Unit ha de cobrir els seus compromisos pressupostaris amb la UE.

Pel que a Irlanda, Londres i Brussel·les s'han compromès a garantir que no hi haurà cap frontera entre l'Ulster i la República d'Irlanda i que es protegiran els Acords de Divendres Sant.