El cap de Hamas fa una crida a la intifada i insta a tallar la cooperació amb Israel

El cap polític del moviment islamista Hamas, Ismaïl Hania, va demanar als palestins que comencin avui una tercera Intifada, després del reconeixement dimecres pel president nord-americà, Donald Trump, de Jerusalem com a capital israeliana. «El divendres 8 de desembre serà un dia d'ira i el començament d'una nova Intifada anomenada 'l'alliberament de Jerusalem'», va assegurar el líder islamista a Gaza capital, on també va demanar que se suspengui la coordinació de seguretat i la cooperació «amb l'ocupació israeliana».

Per a Haniyeh, «la decisió de Trump marca el final d'una fase política» i significa «un punt d'inflexió històrica per a la causa palestina». «Afirmem que Jerusalem està unida, no és oriental ni occidental, i seguirà sent la capital de Palestina, de tot Palestina», va explicar el dirigent de Hamàs, que va dir que «Trump es penedirà de la seva decisió». Haniyeh va demanar la celebració d'una reunió entre totes les parts palestines per discutir sobre la situació actual i acordar les mesures polítiques a seguir davant els esdeveniments.

Per part seva, el líder del grup xiïta libanès Hezbol·là, Hassan Nasral·là, va convocar per al proper dia 11 una jornada de protestes i manifestacions al seu feu del sud de Beirut. «Llanço una crida per a una gran manifestació popular contra l'agressió nord-americana dilluns als barris meridionals» de Beirut, va dir Nasral·là en un discurs transmès per les televisions locals.

Un total de 24 palestins van resultar ferits per foc real i bales de goma en enfrontaments amb soldats israelians en protestes a Gaza i Cisjordània. Erab Fuqahâ, portaveu del servei d'emergències de la Mitja Lluna Roja, va assenyalar que els disturbis van obligar a atendre 108 persones, entre elles 77 per inhalació de gas lacrimògen, cinc per ferides de bala, 19 per bales de goma recautxutades i la resta per cops i contusions.

Milers de palestins van avalar la vaga general i es van manifestar a algunes de les principals ciutats cisjordanes, com Hebron, Ramal·la o Betlem, en protestes que van derivar en enfrontaments amb tropes israelianes, com també va passar a Gaza, on centenars de joves es van acostar a la zona fronterera per enfrontar-se als uniformats que patrullen l'àrea.

A més, a última hora d'aquesta tensa jornada, Israel va atacar dues infraestructures militars de Gaza en resposta al llançament de projectils des de la Franja cap al seu territori, on va fer impacte un d'ells, va informar un comunicat de l'Exèrcit hebreu, que va recordar que el país responsabilitza el moviment islamista Hamas «de l'activitat hostil» des de l'enclavament costaner.

«Un projectil va ser llançat des del nord de Gaza i va explotar al sud d'Israel. En resposta a aquest tret i als altres projectils que van ser disparats a Israel al llarg del dia però van caure a la Franja, un tanc de l'Exèrcit i un avió van atacar dos llocs militars», va anunciar la nota.

A la capital de Jordània, desenes de persones es van concentrar al davant de l'ambaixada dels EUA a Amman per protestar contra la decisió de Trump, tot i les fortes mesures de seguretat a la zona i després que la legació diplomàtica anunciés que suspenia els seus serveis rutinaris per les concentracions. El rei jordà, Abdul·là II, es va reunir amb el president palestí, Abu-Mazen, per prometre-li que preservarà l'estatus històric i legal de Jerusalem.

A Egipte, que juntament amb Jordània són els dos països àrabs que han signat tractats de pau amb Israel, diversos centenars de persones es van concentrar al Col·legi de Periodistes, al Caire, davant de grans mesures de seguretat.