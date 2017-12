Detenen un home a València per extorquir 40 menors amb imatges sexuals

La Policia Nacional va arrestar a València un home de 38 anys per delictes de corrupció de menors, abús sexual i pornografia infantil, ja que va intercanviar vídeos i fotografies amb almenys 40 menors a través de les xarxes socials. Segons va assenyalar la Prefectura Superior de Policia, els agents han localitzat, fins al moment, 40 víctimes menors d'edat a les quals va arribar a extorquir, insultar, amenaçar i pagar a canvi de realitzar actes sexuals.

Les investigacions van començar el passat mes de febrer després de conèixer-se que dos menors podrien haver estat víctimes d'un delicte de corrupció de menors i assetjament sexual.

Després de les primeres gestions, els agents van descobrir que una persona major d'edat contactava per telèfon amb els joves i disposava d'un compte en una xarxa social amb nom fals i una aplicació per pujar fotos i vídeos. Amb aquesta informació, els investigadors van identificar el presumpte autor i van establir un dispositiu de vigilància als voltants del seu domicili, on va ser detingut.

En l'escorcoll realitzat al seu habitatge i en un traster de la seva propietat, els agents van intervenir dispositius electrònics i diversos papers amb anotacions de telèfons i noms. A causa del gran volum de dades localitzades al terminal mòbil del detingut, els investigadors no descarten que hi hagi més víctimes que s'hagin vist perjudicades.