Els EUA, «a punt» per fer front a qualsevol amenaça al Pròxim Orient

La portaveu del Pentàgon, Dana White, va assegurar que el Departament de Defensa dels EUA està «a punt» per fer front a qualsevol amenaça contra les ambaixades i consolats nord-americans que puguin sorgir arran del reconeixement del president Donald Trump de Jerusalem com a capital d'Israel. «El departament està preparat per fer front a qualsevol amenaça a les nostres ambaixades i consolats», va advertir White durant una roda de premsa celebrada al Pentàgon.

La controvertida mesura adoptada per Trump, que a més va anunciar el trasllat de l'ambaixada nord-americana de Tel Aviv a Jerusalem, ha estat considerada una ofensa per milions de musulmans i ja s'han produït nombroses amenaces per part de grups com Hamas.

L'anunci del president es va produir en un moment especialment delicat per al Departament de Defensa, que podria veure tallats els seus recursos demà si avui no s'arriba a un acord sobre el pressupost federal al Congrés.

Segons va denunciar White, si es dona questa situació no es podria seguir fent front a les despeses habituals de les Forces Armades, fet que afectaria els salaris dels militars, els beneficis dels seus familiars i els contractes amb el sector privat.

No obstant això, va explicar, hi ha fons per a operacions en cas que hi hagi vides en joc, de manera que el Departament de Defensa podria reforçar les mesures de seguretat en cas que ho consideri necessari el Departament d'Estat, amb el qual s'està «seguint de prop» aquest assumpte.

Per part seva, el secretari d'Estat dels EUA, Rex Tillerson, va assegurar que el polèmic trasllat de l'ambaixada nord-americana des de Tel Aviv a Jerusalem «no serà quelcom que passi immediatament». «No ho farem ràpid», va dir el cap de la diplomàcia nord-americana.

Tillerson va recordar que l'anunci del president nord-americà i el corresponent trasllat de l'ambaixada des de Tel Aviv respon a una llei que va ser aprovada en el seu moment pel Congrés en aquest sentit.