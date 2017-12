Investiguen una explosió després d´unes amenaces a Madrid

La Policia investiga si una explosió que va tenir lloc dimecres a la nit en una botiga de queviures de Madrid està relacionada amb les amenaces que van rebre els treballadors per part d'uns encaputxats. La forta explosió va tenir lloc en un Minimarket i va afectar tot l'interior del comerç, fent saltar els vidres de l'aparador, que van quedar escampats pel carrer al costat d'alguns elements de la botiga.

L'escala de l'edifici del local es va omplir de gasos, fet pel qual els bombers van procedir al desallotjament durant uns minuts de tots els habitatges de l'edifici, si bé molts veïns havien abandonat els seus pisos per iniciativa pròpia en sentir l'explosió. En el moment de la deflagració no hi havia ningú al local.