Els palestins insten l´ONU a establir fronteres

Els palestins demanaran a l'ONU que un equip d'experts delimiti les fronteres de Jerusalem Est, la part ocupada per Israel que reivindiquen com la seva capital, va informar el veterà polític i membre de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina Mohammad Shtaye. La delimitació hauria de ser la base de les fronteres anteriors a la Guerra de 1967, quan va començar l'ocupació israeliana, va dir Sthaye en una reunió amb periodistes.