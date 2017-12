Els socialdemòcrates aproven el diàleg amb Merkel per formar govern

El Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD) va aprovar iniciar un diàleg amb els conservadors de la cancellera Angela Merkel per estudiar si els dona suport –i com– en la formació d'un nou govern, malgrat les esquerdes internes que aquesta posició ha provocat. A la primera jornada del seu congrés federal, l'SPD va decidir per «una clara majoria» en una votació a mà alçada donar suport a la moció de la direcció, que advocava per obrir «converses constructives i amb final obert» amb el bloc conservador.

El president de l'SPD, Martin Schulz, que va ser reelegit per al càrrec en la mateixa jornada amb àmplia majoria, va justificar aquesta via possibilista i, segons les seves paraules, guiada per la «responsabilitat» d'Estat i els «continguts». Va destacar que establir contactes no vol dir que s'hagi de reeditar una gran coalició, una opció que rebutja un sector crític i de la qual ell mateix va renegar després dels mals resultats electorals de setembre.

«No volem governar a qualsevol preu. Però tampoc hem de no voler governar a qualsevol preu», va argumentar Schulz, que va explicar que la seva intenció és «veure quins continguts» podria aconseguir implementar l'SPD en la propera legislatura, i parlar «després» sobre «la forma de govern».

Schulz va assegurar que el seu objectiu és parlar sense cap «automatisme» que obligui, un cop iniciades les converses, a reeditar aquesta gran coalició que divideix les seves bases. Va assegurar que l'SPD analitzarà totes les opcions sobre la taula i va apuntar que podria trobar-se una «nova forma» de sustentar al govern, deixant entreveure que no necessàriament ha de formar-se una coalició formal, com és tradicional a Alemanya.

La reelecció de Schulz amb el 81,9% dels vots dona una idea de les esquerdes internes a l'SPD, que al març el va designar president amb el 100% dels vots.