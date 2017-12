Acord entre la UE i el Regne Unit per passar a la segona fase de la negociació sobre el Brexit

La Comissió Europea i el Regne Unit van arribar a un acord per passar a la segona fase de negociació del Brexit, després de constatar «avenços suficients» sobre els drets dels ciutadans, la factura de sortida i la frontera nord-irlandesa. «La CE ha decidit formalment recomanar al Consell Europeu que s'han fet els progressos suficients en els tres termes del divorci per poder entrar a la segona fase de la negociació», va assegurar Juncker en una roda de premsa al costat de la primera ministra britànica, Theresa May.

«No hi haurà una frontera dura i mantindrem l'acord de Belfast», va assegurar May, qui ha intensificat en els últims dies els contactes amb els unionistes d'Irlanda del Nord. La satisfacció dels unionistes d'Irlanda del Nord per l'acord no es va fer esperar, i la líder del Partit Democràtic Unionista (DUP), Arlene Foster, va destacar que la província britànica abandonarà la Unió Europea en les mateixes condicions que el Regne Unit.

La dirigent nord-irlandesa es va mostrar satisfeta amb les solucions plantejades per la primera ministra britànica per evitar el restabliment d'una frontera estricta amb la República d'Irlanda, clau per a les dues economies i el seu procés de pau. «Hem rebut la clara confirmació que tot el Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera», va dir la líder del DUP, majoritari entre la comunitat protestant nord-irlandesa i soci del Govern britànic. El text acordat entre el Regne Unit i la Unió Europea proposa que les dues jurisdiccions de l'illa no tindran divergències reguladores i protegeix l'acord de pau de Divendres Sant (1998).

May va assegurar que l'acord és «just per al contribuent britànic», el que permetrà al país en el futur «invertir més en les nostres prioritats nacionals».

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va assegurar que la Unió Europea està disposada a negociar amb el Regne Unit el període de transició per a la seva sortida, però amb «condicions», com que el país acati en aquest temps «la totalitat» de la legislació comunitària i la supervisió judicial. El consens aconseguit ha permès Tusk enviar als líders dels Vint-i-set les directrius per a la seva cimera de divendres que ve a Brussel·les.

El Regne Unit ha sol·licitat una transició d'uns dos anys, «mentre segueix sent part del mercat únic i la unió duanera», va dir. «Estarem disposats a discutir-ho, però naturalment tenim les nostres condicions», va comentar, i va defensar que durant aquest període el país «haurà de respectar la totalitat de la llei comunitària, incloent la nova», així com «els compromisos pressupostaris» i la «supervisió judicial».

Paral·lelament, el negociador en cap de la Unió Europea per al Brexit, Michel Barnier, va afirmar que l'acord definitiu sobre la sortida del Regne Unit ha d'estar acabat a l'octubre de 2018. L'excomissari francès va coincidir en reconèixer els progressos suficients aconseguits en la primera etapa de les converses entre Brussel·les i Londres, i va secundar iniciar el diàleg sobre la futura relació entre les dues parts si els caps d'Estat i de Govern donen suport a la idea en el consell del 14 i 15 de desembre. Tot i això, va destacar que encara queden pendents «una sèrie de qüestions» a la primera fase.

Per part seva, el líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, va demanar «més claredat» sobre els termes del principi d'acord entre la Comissió Europea el Regne Unit. «Hem demanat mantenir les fronteres del mercat únic i de la unió duanera per un període de transició, però aquest període no s'especifica i es necessita claredat sobre això», va assegurar Corbyn.