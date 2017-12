Gairebé un any de l´atemptat en un mercat de Nadal de Berlín

Un operari de neteja treballa al memorial per les víctimes del mercat nadalenc de la Breitscheidplatz de Berlín, on el 19 de desembre del 2016 va tenir lloc un atemptat on van morir una dotzena de persones i va deixar desenes de ferits. El responsable va utilitzar un camió robat per atropellar la gent en el que hauria estat un atemptat terrorista. Durant els pròxims dies hi ha previst que se celebri algun acte com a homenatge a tots aquells ciutadans que hi van morir.