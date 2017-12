Sturgeon: «Ens queden dures converses»

La ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, va expressar la seva satisfacció per l'acord del Brexit, però va advertir que «el diable està en el detall» i que hi ha per davant «dures» converses. «Passar a la fase 2 de les converses és bo, però el diable està en el detall i les coses ara es presenten realment dures», va afirmar. «Si el brexit està succeint , quedar-se al mercat únic i la unió duanera és l'única opció assenyada», va afegir Sturgeon.