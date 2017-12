Una eurodiputada gallega demana a la UE que les vacunes no siguin obligatòries

L'eurodiputada gallega Lidia Senra (En Marea) va demanar a la Comissió Europea, a través d'una pregunta parlamentària, que no s'obligués a la població a vacunar-se perquè és «una pràctica de risc» i ningú ha pogut demostrar la seguretat de les vacunes». La parlamentària, integrada en el grup confederal de la Esquerra Unitària Europea alerta dels «efectes col·laterals, contraindicacions i molts efectes secundaris i adversos» de la vacunació que, segons les seves pròpies paraules «poden provocar en alguns casos la mort».

La Comissió Europea li va respondre que les vacunes «únicament s'autoritzen després que la seva qualitat, seguretat i eficàcia hagin sigut avaluades i s'hagi conclòs que hi ha un balanç positiu entre els riscos i els beneficis». A més, l'executiu comunitari defensa la vacunació com la mesura preventiva «més eficaç» per a protegir la població de malalties contagioses.

En els últims anys ha cobrat força el moviment antivacunes i metges i científics s'han afanyat a advertir dels perills de deixar de vacunar-se o de no posar les injeccions corresponents als nens.

De fet, Europa està vivint una reaparició dels brots de xarampió, fins el punt que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat sobre el dràstic augment dels casos en el continent.



Enrenou a la xarxa

Ja el passat mes de juny el locutor Javier Cárdenas va incendiar les xarxes socials en vincular les vacunes amb l'autisme. En aquesta ocasió, és un càrrec públic d'En Marea a Brussel·les la que qüestiona la vacunació i ho fa a més amb caràcter general.

En tot cas, el discurs de Senra va saltar a les xarxes socials, on va generar un allau de reaccions. Ha sigut titllada d' «indocumentada» i «ignorant» i fins i tot s'ha demanat la seva dimissió com a eurodiputada.

Les paraules de Senra van sembrar la indignació, sobretot perquè qui qüestiona les vacunes és una responsable polític que cobra un salari públic.

Diversos usuaris de Twittervan demanar la seva dimissió i la van titllar d' «irresponsable». «Parla de vacunes com qui parla d'heroïna. Quina vergonya!», assenyalen.