«Generarem llocs de treball perquè els hondurenys no hagin d´emigrar a Girona»

El candidat de l'Alianza de la Oposición contra la Dictadura a les eleccions generals d'Hondures, Salvador Nasralla, atén el Diari de Girona immers en una lluita per demostrar que va ser el vencedor dels comicis del passat 26 de novembre. Dues setmanes després de les eleccions encara no s'ha declarat oficialment un guanyador com a conseqüència del caòtic recompte de vots, amb irregularitats que també han estat denunciades per l'Organització d'Estats Americans (OEA) i la Unió Europea (UE). Nasralla, sorprés en conèixer que a la demarcació de Girona resideixen més de 30.000 hondurenys, promet prendre mesures per evitar l'emigració massiva dels seus compatriotes.

Ara com ara estic parlant amb el president d'Hondures?

Per descomptat, jo soc el president electe.

Però quan hi haurà una solució al conflicte sorgit després de les eleccions? Dues setmanes després dels comicis encara no hi ha un guanyador oficial...

L'únic que puc dir en aquests moments és que la gent del meu partit gairebé no estem dormint, estem amb una gran tensió treballant dia i nit perquè el Govern d'Hondures entengui que ha d'abandonar el poder. Desgraciadament, tot i la pressió internacional i el que han dit l'Organització d'Estats Americans i la Unió Europea, no hem aconseguit que el Partit Nacional accepti la derrota. Ells han manipulat els resultats i estan intentant donar a entendre que han guanyat quan en realitat han perdut les eleccions, però vull deixar molt clar que nosaltres continuarem amb la nostra lluita titànica.

Quina és realment la situació al país davant d'aquesta incertesa?

Hi ha un gran desgast de la població, perquè òbviament la gent vol que es respecti la seva voluntat. En els propers dies continuarem amb les manifestacions, i com que encara no hi ha cap decisió dels organismes internacionals la gent seguirà protestant als carrers i nosaltres per suposat els acompanyarem. Per ser-li franc, jo que sempre tinc tantes energies, porto moltes setmanes dormint dues o tres hores i hi ha cert cansament, però continuarem lluitant.

Ara mateix el que vostè demana és que es revisin totes les actes electorals?

Sí, però no solament això, ja que també necessitem que es faci una auditoria forense sobre tot el sistema de còmput, perquè ha estat manipulat, no solament les actes, sinó tot el material, inclosos els quaderns de votació i les urnes on es dipositen els vots. Mentre no es faci això i es comparin els vots amb els registres per part d'un tribunal diferent de l'actual les protestes continuaran. Nosaltres ja no respectem el Tribunal Suprem Electoral, que ha manipulat les eleccions.

Pel que diu, resultarà decisiva l'opinió dels organismes internacionals. Què demana a la OEA i la UE?

Demanaria a la OEA -que és qui ho ha de fer, perquè nosaltres hi som membres- que exigeixi l'aplicació de la Carta Democràtica per poder tenir un tribunal avaluador independent que pugui determinar què va ser realment el que va passar i que jo vaig guanyar les elecccions, que és el que reflexen els nostres resultats i els resultats del Partit Liberal.

Tem que es generalitzi la violència?

La gent està molt enfadada amb el que està passant. Quant la gent sap qui ha guanyat i que el seu mandat no s'està respectant es pot esperar qualsevol cosa.

Com és possible que el president Juan Orlando Hernández s'hagi pogut presentar a la reelecció quan la Constitució del país ho prohibeix expressament?

Tots els partits polítics i la societat civil hem fet les nostres reclamacions durant quatre anys i no se'ns ha tingut en compte. El fet que Hernández s'hagi pogut presentar a les eleccions ja és un frau.

Organismes internacionals han establert que Hondures és un dels països més perillosos del món. Què proposa vostè per corregir això?

La violència és producte de la droga, i la droga la controlen el president Hernández o la seva família. Perquè un narcotraficant arrisqui un carregament de droga perquè arribi a Hondures, un carregament de 150 o 200 milions de dòlars, es necessita tenir el consentiment de les forces armades. La persona que dirigeix les forces armades a Hondures és el president de la república, i jo estic segur que no permetent el pas de la droga es podrà tornar a índexs de la violència normals al nostre país.

Quan se sabrà la veritat sobre l'assassinat de Berta Cáceres?

Nosaltres estem amb la mateixa incògnita, però la veritat se sabrà aviat.

Moltes vegades els hondurenys que es troben a la demarcació de Girona asseguren sentir-se desprotegits per part del seu govern. Quines mesures preveu per millorar la seva situació tenint en compte que les remeses que envien a les seves famílies constitueixen la principal activitat econòmica d'Hondures?

Quan nosaltres prenguem possessió farem que a Hondures hi hagi oportunitats de treball, unes oportunitats que ara mateix no hi són. Aquests hondurenys que es troben a Girona van marxar del seu país perquè no hi van trobar oportunitats. Nosaltres generarem oportunitats de treball als llocs d'origen, perquè el nostre gran problema és que les persones emigren des dels llocs on neixen fins a Tegucigalpa i San Pedro Sula (les dues principals ciutats del país), i a aquests llocs no existeixen oportunitats de treball. Nosaltres hem de desenvolupar l'agricultura, la part forestal i ajudar amb una educació integral que permeti a la gent desenvolupar-se de forma adequada als llocs on viuen, sense necessitat d'haver d'emigrar a les grans ciutats. La generació de llocs de treball és el nostre objectiu principal, així com la recuperació dels drets dels diferents professionals del país com els mestres, infermeres, doctors...

Ja que vostè es considera el president del país, parlem de futur. El futur d'Hondures passa pel turisme?

Tinc un pla per desenvolupar el turisme a Hondures. Vull construir una carretera a la costa que unirà les ciutats de Puerto Cortés i Trujillo i provocarà la disminució de la distància entre aquests dos llocs en 200 quilòmetres, amb el que això representa en estalvi de combustible. Aquesta carretera permetrà l'accés a unes platges que ara estan pràcticament abandonades i que representen un gran potencial turístic.