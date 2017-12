Els EUA defensen que la seva decisió farà avançar la pau al Pròxim Orient

L'ambaixadora nord-americana davant l'ONU, Nikki Haley, va defensar que la decisió del seu Govern de reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel «mourà la pilota cap endavant» en el procés de pau entre israelians i palestins. «Quan un pren una decisió sempre hi haurà alguns que ho veuran negativament i altres que ho veuran de forma positiva. Però, crec que, al final, això mourà la pilota cap endavant en el procés de pau», va assegurar Haley.

L'ambaixadora va defensar la decisió que va prendre el president dels Estats Units, Donald Trump, de reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel i ordenar que es traslladi allà l'ambaixada nord-americana al país, que actualment es troba a Tel Aviv. La decisió ha compromès el paper de Washington com a mediador de pau i ha disparat la tensió a la regió amb desenes de protestes a països àrabs i fins i tot una declaració de condemna dels ministres d'Afers Exteriors de la Lliga Àrab, que van demanar a Trump que es retracti de la seva decisió.

En aquest sentit, la Policia libanesa va llançar gasos lacrimògens contra els manifestants que protestaven a les rodalies de l'Ambaixada dels Estats Units a Beirut en contra de la decisió del president nord-americà. Les forces de seguretat van llançar gasos lacrimògens i els equips de Defensa Civil van emprar canons d'aigua per dispersar els manifestants, que van llançar ampolles i van calar foc a pneumàtics i contenidors d'escombraries a la zona de Aukar, propera a la seu diplomàtica.

El responsable de la Creu Roja libanesa, Georges Ketaneh, va explicar que set persones van ser traslladades a l'hospital mentre que 42 van ser ateses al lloc de la manifestació, que va concloure al migdia després de diverses hores de tensió entre els assistents i els uniformats.

Per altra banda, un guàrdia de seguretat de 25 anys va resultar ferit de gravetat després de ser apunyalat per un jove palestí a l'Estació Central d'autobusos de Jerusalem, mentre que el seu atacant va ser neutralitzat i presentava una ferida al cap.

La víctima va patir ferides d'arma blanca a la part superior del seu cos i va ser traslladada en condició greu al centre mèdic Shaare Zedek de la Ciutat Santa. L'atacant, un palestí de 24 anys, va ser detingut i que s'han augmentat les mesures de seguretat a la zona.

Per part seva, el president francès, Emmanuel Macron, va considerar que el reconeixement pels Estats Units de Jerusalem com a capital d'Israel no l'invalida per a la mediació que prepara, i que cal donar-li temps per formular-la i, sobretot, veure quina serà la reacció de les parts, que és de qui tot depèn.

Macron, que va rebre a París el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, li va demanar també a aquest «gestos» per possibilitar el procés de pau i, en concret, que congeli la colonització.

Preguntat sobre si els Estats Units poden seguir sent un soci per a la resolució del conflicte després de la seva decisió sobre Jerusalem, Macron va respondre que «és massa aviat per dir-ho», ja que Washington manté la seva voluntat de mediació.