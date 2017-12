Investiguen la mort d´un home seccionat per la porta d´un garatge a Madrid

La Guàrdia Civil investiga la mort d'un home trobat a Torrelodones esclafat per una porta corredissa d'un garatge d'una urbanització. La mort de l'home, d'uns 50 anys, està sent investigada a l'espera que se li practiqui l'autòpsia, i la Guàrdia Civil de moment no descarta cap hipòtesi. El cadàver de la víctima va ser trobat amb el cap i un peu separats del cos al costat de la porta corredissa d'una urbanització privada de la localitat del nord-oest de Madrid. Fonts de la Guàrdia Civil van assegurar que de moment no hi ha testimonis d'aquest succés. El cadàver va ser trobat poc després d'una trucada al 112 que va ser realitzada poc després de les dotze de la nit de dissabte. Després de l'avís ,una UVI mòbil del Servei d'Emergències Mèdiques de la Comunitat de Madrid es va traslladar immediatament al domicili. El cadàver va ser traslladat per ordre del jutge de guàrdia de la localitat fins al tanatori de Collado Villalba, on se li farà l'autòpsia.