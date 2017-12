Londres no pagarà per sortir de la UE si no hi ha un acord comercial

El Regne Unit no haurà de pagar la factura del divorci europeu, estimada en uns 44.460 milions d'euros, si no arriba a un acord comercial amb la Unió Europea (UE), va assenyalar el ministre del Brexit, David Davis. «És condicional al resultat» i «és condicional a obtenir un període d'implementació, condicional al resultat comercial», va insistir Davis en referir-se a l'acord assolit el passat divendres entre Londres i Brussel·les sobre la primera fase de les negociacions sobre la sortida del Regne Unit de la UE.

«Si no hi ha acord, no pagarem els diners», va destacar el ministre, tot afirmant que les possibilitats que el Regne Unit marxi del bloc europeu sense un acord comercial «han baixat considerablement» després d'aquest primer pacte. Davis va afegir que també disminueixen les possibilitats que el país hagi de regir-se per les normes de l'Organització Mundial de Comerç (OMC) en matèria d'acords comercials.

Fa uns dies, el ministre d'Economia, Philip Hammond, va explicar que «res està acordat fins que tot està acordat» i les autoritats britàniques confien en aconseguir un període d'implementació -possiblement de dos anys- sobre l'acord definitiu després de la seva retirada el març de 2019.

El primer acord ha permès passar a la segona fase de les negociacions sobre el Brexit, que estarà centrada en la futura relació comercial i de seguretat entre Londres i Brussel·les. El pacte sobre la primera fase fa referència a la situació legal dels comunitaris, la factura que haurà de pagar el Regne Unit pel «divorci» i la frontera entre les dues Irlandes.

Tenint en compte aquest acord, es garanteixen els drets dels comunitaris que viuen al Regne Unit, Londres pagarà una suma considerable pel «divorci» i la frontera entre Irlanda del Nord i la República d'Irlanda seguirà sent invisible.

En tot cas, el ministre britànic de Medi Ambient, Michael Gove, va considerar que l'electorat del Regne Unit pot aprofitar les properes eleccions generals per manifestar-se sobre l'acord final a què s'arribi amb Brussel·les sobre el Brexit.

En un article escrit al diari The Daily Telegraph, Gove -important polític de la campanya a favor de la sortida de la Unió Europea (UE)- opina que si als britànics «no els agrada l'acord», poden demanar que el pròxim Govern el canviï. Els propers comicis generals estan previstos per al 2022, tres anys després del Brexit, però poden ser avançats per la primera ministra o si per alguna raó es produeix una caiguda del Govern.