Un menor, ocult al quadre de comandament d´un cotxe

La Guàrdia Civil va detenir a Melilla un ciutadà marroquí de 65 anys per portar ocult en un doble fons del quadre de comandament d'un vehicle un menor d'origen subsaharià, un noi de 12 anys de Guinea Conakry, durant una intervenció a la duana de Beni-Enzar durant un escorcoll rutinari. L'actuació es va iniciar quan, un cop arribat el vehicle marca BMW model X-5 amb matrícula marroquina a l'altura de la Guàrdia Civil, se li va indicar al seu conductor que aparqués i que lliurés la seva documentació personal i la del vehicle per a realitzar una inspecció documental. Tot seguit se li va requerir al seu únic ocupant que obrís el maleter, on no es va trobar res anormal.

Un portaveu policial va explicar que, un cop realitzada una inspecció sobre el turisme mitjançant l'equip detector de batecs, «van aparèixer sospites sobre el vehicle i el conductor». Seguidament van efectuar un registre exhaustiu de l'interior del vehicle fins a arribar al quadre de comandament, instant en què, en introduir un guàrdia civil la mà al seu interior, va palpar el cos d'una persona, després de la qual cosa de forma immediata es va arrencar part del frontal per poder extreure i auxiliar la persona que es trobava al seu interior.

Després de ser rescatat d'un espai de reduïdes dimensions, va resultar ser un nen que presentava símptomes de sudoració, respiració agitada, entumiment i desorientació, al qual els agents van practicar uns primers auxilis per poder reanimar-lo.