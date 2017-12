Moren dues persones en un xoc frontal entre dos vehicles a Madrid

Dues persones van perdre la vida dissabe a la nit en un xoc frontal entre dos vehicles al quilòmetre 6 de la M-410 al terme municipal de Humanes de Madrid, segons va informar el 112 de la Comunitat de Madrid. L'accident es va produir cap a dos quarts de dotze de la nit i com a conseqüència del fort impacte entre els dos turismes van resultar morts dos homes de 65 i 43 anys, mentre que l'ocupant d'un tercer vehicle que també es va veure implicat en l'accident va resultar il·lès. Fins al lloc de l'accident es va desplaçar una UVI mòbil del Servei d'Urgència Mèdica de la Comunitat de Madrid (Summa), que després d'arribar al lloc només va poder certificar la mort dels dos conductors. Els cossos dels dos ocupants van quedar atrapats entre els ferros dels vehicles, de manera que els Bombers de la Comunitat de Madrid van haver de procedir a l'excarceració de les víctimes. Les causes de l'accident estan sent investigades per la Guàrdia Civil.