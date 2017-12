La policia investiga una explosió al centre de Nova York

La policia de Nova York està investigant l'origen d'una explosió que s'ha produït aquest migdia, hora catalana, en una estació d'autobusos a la confluència entre el carrer 42 i la vuitena avinguda. La causa de la detonació és, a hores d'ara, "desconeguda", segons reconeix el cos policial novaiorquès en un tuit.



L'explosió ha obligat a evacuar de forma preventiva tres línies de metro de la ciutat.





The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC