Quatre ferits en un intent d´atemptat en una estació d´autobusos de Manhattan

Una explosió ha sacsejat aquest dilluns Port Authority, una de les principals estacions d'autobusos de Manhattan, en el que l'alcalde novaiorquès, Bill de Blasio, ha considerat un "intent d'atac terrorista", que només ha deixat quatre ferits, inclòs el suposat autor, que ha estat detingut, però que ha provocat el caos a Nova York.



L'explosió s'ha produït al voltant de les 7.45 (hora local) a Port Authority, una gran estació de transport que combina autobús i metro i pel qual diàriament passen unes 230.000 persones. "Ha sonat com si vinguessin del metro", ha explicat Francisco Ramírez, un usuari, a la CNN. La Policia ha confirmat després aquest detall.



El comissari James O'Neill ha explicat en una roda de premsa que un home identificat com Akayed Ulá, de 27 anys, ha detonat una bomba casolana de baixa potència que portava lligada al cos. Ulá ha estat detingut i es troba a l'Hospital Bellevue, on està sent tractat pels talls i les cremades que ha patit a l'abdomen i les mans.



Les autoritats no van oferir detalls sobre el subjecte, que mitjans locals asseguren és originari de Bangladesh. Tampoc van confirmar versions que apunte que Ullah va fer proclames en favor de l'Estat Islàmic (EI).



De Blasio, en la mateixa compareixença pública, ha qualificat l'ocorregut com un "intent d'atac terrorista", una valoració en la qual han coincidit tant O'Neill com el governador de Nova York, Andrew Cuomo, que ha qualificat d'"amateur" l'artefacte explosiu utilitzat.



A més de Ulá, altres tres persones han resultat ferides, encara que cap presenta lesions greus, d'acord amb el Departament de Bombers de Nova York.





Moment de l'explosió. Vídeo. Twitter: @News_ExecutiveMalgrat l'escassa entitat de l'explosió, a Manhattan s'han viscut moments de pànic. Les línies A, C i I de metro, que enllacen amb l'estació d'autobusos, han estat evacuades i la Policia ha recomanat evitar Port Authority i la propera Times Square.L'intercanviador de transport ja ha recuperat la seva activitat normal, però el desplegament de seguretat, protagonitzat per la Policia i Bombers, que han traslladat nombrosos vehicles, encara romania hores després.Per la seva banda, la portaveu de la Casa Blanca, Sara Huckabee, ha explicat que el president del país, Donald Trump, ha estat informat sobre el succeït.El passat 31 d'octubre, en plena festa d'Halloween, Sayfullo Habibullaevic Saipov va envair amb una camioneta un carril bici del Baix Manhattan, als voltants del World Trade Center, i va atropellar a diverses persones, acabant amb la vida de vuit persones fins que finalment va ser abatut i detingut per la Policia.