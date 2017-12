Dones que van acusar Trump d´assetjament reclamen justícia

Tres de les dones que durant la campanya electoral de l'any passat van acusar l'actual president dels Estats Units, Donald Trump, d'haver-les assetjat van criticar que, a diferència del que passa a altres parcel·les de la vida pública, al mandatari no se li han exigit responsabilitats. «A altres parcel·les de la societat s'està fent responsable la gent per conductes inadequades, però no al president», va explicar Jessica Leeds a Nova York en una roda de premsa organitzada per Brave New Films, productora que ha realitzat un llargmetratge sobre les dones que van acusar Trump de conducta sexual inadequada.

Aquesta afirmació es va produir a l'empara de l'onada d'acusacions d'assetjament sexual al món de la política i l'espectacle, que ha portat a l'acomiadament d'actors i productors, així com a l'anunci de dimissió de polítics de primera línia, com el senador demòcrata Al Franken i el congressista del mateix partit John Conyers.

Leeds, que ara té 75 anys, va recordar com fa tres dècades el magnat es va llançar sobre ella als seients de primera classe d'un avió, li va tocar els pits i va intentar ficar-li la mà per sota de la faldilla, motiu pel qual, segons va explicar, no ha tornat a vestir aquesta peça durant els seus vols. Al costat de Leeds hi havia Rachel Crooks, que l'any passat va relatar que el 2005, quan treballava a la Trump Tower de Nova York, va coincidir amb el multimilionari en un ascensor i aquest la va besar a la boca. També va comparèixer Temple Taggart, que va assegurar que Trump es va excedir amb ella d'aquesta mateixa manera quan ostentava el guardó de Miss Utah, el 1997.