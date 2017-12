Un jutge argentí retreu a Espanya manca de col·laboració en una investigació contra ETA

El jutge argentí que investiga dos assassinats d'ETA sense resoldre ha enviat un exhort en el qual demana col·laboració al tribunal competent després que les autoritats espanyoles tornessin un anterior «fent esment a suposades afirmacions i omissions que no van ser efectuades per aquest tribunal». En aquest nou exhort, el jutge Rodolfo Canicoba, que ha fet ja a quatre peticions d'auxili judicial, retreu a Espanya la devolució del primer exhort diplomàtic que va enviar demanant col·laboració en aquesta causa en què investiga els assassinats dels regidors del PP José Luis Caso i Manuel Zamarreño, arran d'una querella presentada a l'Argentina per l'associació Dignidad y Justicia.

Precisament avui es compleix el 20 aniversari de la mort de José Luis Caso, l'edil del PP a Errenteria que va ser assassinat per un encaputxat d'un tret al cap quan es trobava sopant en un bar d'Irun (Guipúscoa). ETA havia amenaçat de matar algun membre del PP després que el Tribunal Suprem condemnés 23 dirigents d'HB per col·laboració amb la banda terrorista. Zamarreño va substituir Caso com a regidor a Errenteria i tot just sis mesos després -el 25 de juny de 1998- la banda terrorista va acabar amb la seva vida en un atemptat amb una moto bomba.

El titular del Jutjat Nacional en el Criminal i Correccional Federal número 6 de Buenos Aires no entén que el motiu de la devolució d'aquest primer exhort sigui que la causa té «per objecte investigar la mort de 379 espanyols».