May avisa sobre el Brexit que «no hi ha res pactat fins que tot estigui acordat»

La primera ministra britànica, Theresa May, va insistir davant el Parlament que «no hi ha res pactat fins que tot estigui acordat», en relació al principi d'acord assolit divendres amb la Unió Europea sobre el Brexit. En una compareixença davant els Comuns, la líder conservadora es va referir al consens forjat amb Brussel·les a última hora la setmana passada, que permet les dues parts avançar cap a la segona fase del procés de diàleg, que tractarà la relació comercial.

«Sempre he estat clara en indicar que no seria un procés fàcil i ha necessitat un 'estira i arronsa' tant per al Regne Unit com per a la UE per tal d'avançar. I això és el que hem fet», va explicar May. La cap de l'Executiu va destacar la «nova sensació d'optimisme» que es palpa ara en el diàleg amb Brussel·les i va considerar que el pacte amb els Vint-i-set, sobretot pel que fa als drets dels comunitaris, la frontera entre les dues Irlandes i la factura de la separació, «és una bona notícia».

No obstant això, va alertar que el Regne Unit retirarà la seva oferta econòmica a la UE -estimada en entre 39.000 i 44.000 milions d'euros- si finalment no s'arriba a un pacte en les negociacions, ja que només es mantindrà «en el context que hi hagi un acord per al futur».

Va qualificar els avenços de bona notícia per als que van votar a favor de la sortida del bloc comunitari, ja que, segons ell, estaven «preocupats perquè el procés es compliqués i per que el Brexit no es produís». Alhora, va afegir que el consens «també és una bona notícia per als que van votar per la permanència a la UE, ja que mostra que el Regne Unit no sortirà sense un acord».

May va afirmar que la situació dels ciutadans comunitaris ha estat un tema «prioritari», però va adduir que, «perquè aquests drets siguin recíprocs, han de ser interpretats d'una manera consistent». La UE volia que la situació legal dels ciutadans que viuen al Regne Unit estigués garantida pel Tribunal Europeu de Justícia, quelcom que May veu «inacceptable».