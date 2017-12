Putin anuncia la retirada de les tropes russes de Síria en una visita sorpresa

El president de Rússia, Vladímir Putin, va arribar a Síria en una visita sorpresa i va ordenar l'inici de la retirada de les forces russes allà desplegades. Putin va ser rebut a la base aèria russa de Hmeimim per diferents autoritats, entre ells el president sirià, Bashar al-Assad, el ministre de Defensa rus, Serguei Xoigú i el i el comandant del contingent militar rus al país àrab, Serguei Surovikin. «Ordeno al ministre de Defensa i al cap de l'Estat Major procedir a la retirada d'un grup de les tropes russes a les bases del seu emplaçament permanent», va dir Putin en intervenir davant els militars.

El cap del Kremlin va assenyalar que «al llarg de dos anys i mig, les Forces Armades de Rússia juntament amb l'Exèrcit sirià van destruir els grups terroristes internacionals més potents militarment». I va afegir que «a causa d'això he pres una decisió: una part significativa del contingent militar rus que es troba a la República Àrab de Síria torna a casa, a Rússia». En tot cas, Putin va advertir que «si els terroristes aixequen el cap de nou, els respondrem de manera com mai han vist».

El president sirià va assegurar al seu homòleg rus que el poble del seu país recordarà sempre l'ajuda de l'Exèrcit de Rússia. «El que els militars russos han fet no serà oblidat pel poble sirià després que la sang dels seus màrtirs es barregés amb la dels màrtirs de l'Exèrcit Àrab Sirià en la lluita contra els terroristes», va afirmar.

És la primera visita de Putin al territori sirià des de l'inici del conflicte en aquest país al març de 2011. En el passat, Al-Assad va viatjar en dues ocasions a Rússia -la darrera el passat 21 de novembre-, on es va entrevistar amb el seu homòleg rus. Rússia és un dels principals aliats internacionals del Govern de Damasc i des del 30 de setembre de 2015 desenvolupa una campanya de bombardejos al país àrab.

El president sirià va destacar que aquesta sang, que passa per territori sirià, «és més forta que el terrorisme i els seus mercenaris» i va augurar que la memòria dels «màrtirs» dels dos exèrcits i els sacrificis realitzats romandrà com a un «far per a les generacions futures».