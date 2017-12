Trump vol establir una base a la Lluna per intentar arribar a Mart properament

El president nord-americà, Donald Trump, va formalitzar una directiva oficial que marca com a objectiu de la NASA l'establiment d'«una base» a la Lluna, visitada per última vegada per humans el 1972, com a pas previ a la primera missió tripulada a Mart. «La directiva que estic signant avui reenfocará el programa espacial dels Estats Units a l'exploració humana i el descobriment. Marca el primer pas en el retorn d'astronautes nord-americans a la Lluna per primera vegada des de 1972», va dir Trump en una cerimònia a la Casa Blanca en referència a l'última caminada lunar de la missió Apollo 17.

Trump va destacar que aquesta vegada no només col·locaran la bandera i deixaran la seva petjada a la Lluna, sinó que també han d'establir «una base per un eventual viatge a Mart». «Imaginin la possibilitat que ens espera en aquestes belles i enormes estrelles si ens atrevim a somiar en gran. Això és el que el nostre país està fent de nou, estem somiant en gran», va afegir el mandatari. El president va estar acompanyat a l'acte pel director interí de la NASA, Robert Lightfoot; Peggy Whitson, la primera dona astronauta comandant a l'Estació Espacial Internacional; i pel vicepresident dels EUA, Mike Pence.