AI acusa la UE de ser còmplice amb la tortura als refugiats a Líbia

Amnistia Internacional (AI) va acusar els Governs europeus de complicitat en la tortura i abús de milers de refugiats i immigrants detinguts per les autoritats líbies en terribles condicions. En un comunicat, AI va assenyalar que els governs europeus avalen un sistema sofisticat d'abús i explotació de refugiats i immigrants per part de la guàrdia costanera líbia, les autoritats i els contrabandistes per tal d'impedir que creuin el Mediterrani.

«Centenars de milers de refugiats i migrants atrapats a Líbia estan sotmeses a les autoritats líbies, les milícies, els grups armats i els contrabandistes que solen treballar sense problemes junts per un benefici financer», va assegurar el director a Europa de l'organització no governamental , John Dalhuisen.

Milers de refugiats, va afegir Dalhuisen, són retinguts «indefinidament a centres de detenció plens de gent on són sotmesos a abusos sistemàtics». «Els governs europeus no només coneixen aquests abusos, sinó que en donar suport activament a les autoritats líbies en el fet de contenir la gent a Líbia, són còmplices d'aquests abusos», va destacar el directiu,

Des de finals de 2016, els Estats membres de la Unió Europea (UE), particularment Itàlia, han implementat una sèrie de mesures destinades a tancar les rutes migratòries a través de Líbia i el Mediterrani, sense tenir massa consideració sobre les conseqüències per als afectats, afegia la nota emesa per Amnistia Internacional. Davant l'absència de legislació o infraestructura per a la protecció dels sol·licitants d'asil i les víctimes del trànsit, hi ha detencions massives i arbitràries, va explicar AI.