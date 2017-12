El Congrés vol que les noies de 16 i 17 anys puguin avortar sense permís patern

Els grups parlamentaris de Podem i PSOE van demanar al Govern que les adolescents de 16 i 17 anys puguin avortar sense consentiment patern o dels seus tutors legals, com ja va recollir en el seu moment la llei de «terminis» de l'avortament de 2010, que va ser modificada pel PP cinc anys després. La proposta va sorgir del grup parlamentari d'Units Podem a la comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats i va ser avalada pel PSOE. En total, per 19 vots a favor, 14 en contra i quatre abstencions (de Ciutadans), la iniciativa va ser aprovada.

En concret, Ángela Rodríguez, de Podem, va defensar la proposició no de llei per a l'establiment d'«un avortament segur i lliure per a totes les dones» davant les «retallades» i «atacs», que -va dir- pateixen en el desenvolupament dels drets sexuals i reproductius en els últims anys.

Amb la seva proposta, i amb els vots dels socialistes, el Congrés va instar el Govern a iniciar els tràmits necessaris per derogar la llei de 2015 i implantar la formació necessària i obligatòria per a tots els professionals que hagin d'estar implicats en els avortaments a centres sanitaris públics

I és que, segons Rodríguez, fins al 80 per cent de les interrupcions de l'embaràs es continuen fent a la sanitat privada, i això passa, segons va dir, perquè aquesta prestació «no està internalitzada». Podem pensa que el Govern hauria de crear un equip de treball dins el Consell Interterritorial del Sistema de Salut perquè defineixi un procediment estandarditzat.