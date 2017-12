Defensa investiga dos civils per pujar a un tanc des del qual van amenaçar Puigdemont i Iglesias

El Ministeri de Defensa ha anunciat l'obertura d'una investigació per les amenaces de dos civils al president Carles Puigdemont i al líder de Podem, Pablo Iglesias, des de sobre un tanc de l'exèrcit espanyol. Els fets es van produir a Saragossa el divendres passat, 8 de desembre, patrona d'Infanteria de l'exèrcit espanyol quan un suboficial va deixar entrar dos amics civils a les instal·lacions militars i va cometre la "negligència" de deixar-los pujar a dalt del tanc, segons han explicat a l'ACN fonts del Ministeri de Defensa, que han qualificat els fets de "gamberrada". A primera hora del matí, Puigdemont havia demanat a través d'un tuit escrit en anglès que s'obrís una investigació i que el govern espanyol es disculpés per uns fets que titlla "d'inacceptables a la Unió Europea".





Qué país del mundo permitiría esto? Un militar español desde un tanque dice: "Vamos a darle una sorpresa a #Puigdemont @KRLS . 70 toneladas de puro amor y pura democracia. Coletas @Pablo_Iglesias_ el siguiente eres tú, cabrón. Arriba España!" pic.twitter.com/CmyUG9D22W — Manel Márquez (@manelmarquez) 12 de diciembre de 2017

Per la seva banda, el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha afirmat des dels passadissos del Congrés que és "preocupant veure a un suposat civil descerebrat damunt d'un tanc de l'exèrcit de terra amenaçant" i ha comentat que es reserva la possibilitat "d'actuar contra algú ens ha amenaçat". També,"a qui presta els tancs del nostre exèrcit".Aquest dimecres al matí, la diputada del PDeCAT al Congrés de Diputats Míriam Nogueras ha dit que el seu partit demanarà la compareixença de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, perquè doni explicacions sobre els fets. "És impresentable que sigui o no sigui militar que es pugui usar material d'aquesta manera, amb tanta falta de respecte", ha assenyalat Nogueras, que també ha reclamat que l'Estat demani disculpes tant a Puigdemont com a Iglesias.En el vídeo, es pot veure com l'autor de l'enregistrament es troba sobre el tanc i diu que està buscant "solucions als problemes d'Espanya" i que, afegeix mentre apareix un company seu, també civil, a la imatge. El vídeo finalitza amb un " Coletas, el següent ets tu, cabró", en referència a Pablo Iglesias.