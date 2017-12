Imputen el Front Nacional per corrupció a l´Eurocambra

El partit ultradretà Front Nacional (FN) va ser imputat per la justícia francesa per un presumpte cas de corrupció al Parlament Europeu, un cas pel qual també es troba imputada la seva presidenta, Marine Le Pen. Segons el diari Le Monde, el partit ha estat imputat com a persona moral per complicitat en aquest cas, en què els seus eurodiputats van contractar com a assistents parlamentaris de l'Eurocambra personal que, en realitat, treballava per al partit.

La justícia sospita que el FN es va beneficiar dels fons del Parlament Europeu per pagar als seus treballadors, segons es desprèn de les conclusions de l'Oficina Antifrau de la càmera (OLAF).

Aquest organisme ha estimat que el perjudici patit per l'Eurocambra és de 5 milions d'euros i va transmetre les seves conclusions a la justícia francesa al juliol de 2016, el que va motivar l'obertura d'una investigació.

Marine Le Pen, que va ocupar un escó a l'Eurocambra fins a la seva elecció com a diputada francesa, va ser imputada per aquest cas.