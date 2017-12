Mor un home en ser agredit per portar uns tirants amb la bandera espanyola

Un home de 53 anys, Víctor López, va morir a l'Hospital Clínic de Saragossa per les ferides patides la matinada del dia 8 després de ser agredit per un altre home de 33 anys que suposadament li havia recriminat portar uns tirants amb la bandera d'Espanya. L'agressor, que es troba detingut, va ser condemnat a cinc anys de presó per llançar una pedra a un agent que el va deixar en estat vegetatiu durant un desallotjament okupa a Barcelona l'any 2006.

El succés es va produir a l'interior d'un bar una zona de copes de la capital aragonesa. Encara no s'ha pogut identificar les tres persones que acompanyaven el presumpte autor material dels fets, ja que es van absentar del lloc.

La investigació està a l'espera del resultat de l'autòpsia per saber amb què va ser colpejada la víctima -simpatitazant de Falange Española-, ja que el presumpte autor va declarar que va ser un únic cop de puny al bar, tot i que la policia intenta esbrinar si ho va fer amb algun objecte.

Segons va assegurar Falange en un comunicat, l'assassinat obeeix a motius de «discriminació i persecució ideològica». Aquesta organització va anunciar que presentarà una acusació popular als jutjats.

L'arrestat, de nacionalitat xilena, va ser posat en llibertat després d'haver complert dos dels cinc anys de presó als que va ser condemnat pel Tribunal Suprem pels fets ocorreguts a Barcelona, que van tenir lloc durant una baralla posterior a una festa okupa el 2006.