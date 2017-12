Obren judici oral a l´empresari que va simular fer un petó a Teresa Rodríguez

L'empresari Manuel Muñoz Medina serà processat per l'Audiència de Sevilla per atemptat a l'autoritat i contra la integritat moral per simular besar la líder de Podem a la comunitat autònoma, Teresa Rodríguez. En un acte, la titular del jutjat d'instrucció 11 de Sevilla, Cristina Loma, va ordenar l'obertura de judici oral contra l'exvocal de la Cambra de Comerç de Sevilla, que haurà de dipositar una fiança de 14.560 euros: 11.200 euros per fer front a la indemnització reclamada per les acusacions i altres 3.360 per a interessos i costes del judici. L'empresari ha de dipositar aquesta quantitat en el termini d'un dia des de la notificació de la interlocutòria. La Fiscalia i la diputada de Podem demanen un any i nou mesos de presó i 6.500 euros d'indemnització, que Rodríguez preveu donar a associacions que treballen amb víctimes de la violència de gènere.

L'acte remet el processament de Muñoz Medina a l'Audiència Provincial de Sevilla perquè, malgrat que les penes que han estat demanades per les dues acusacions són inferiors a cinc anys, l'acusació exercida per Rodríguez va modificar la qualificació dels fets del delicte d'atemptat a l'autoritat i del delicte d'atemptat, la pena màxima per als quals és de sis anys de presó.