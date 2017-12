La reclamació de l´IVA a entitats culturals no és retroactiva, avisa Montoro

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar que la reclamació de l'IVA de les subvencions a les entitats culturals «no s'aplica retroactivament» i que a Catalunya «representa el 10% de les actuacions» de tot el país. Així ho va expressar Montoro en el seu torn de resposta al ple del Senat a la pregunta de Bernat Picornell, senador d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sobre l'impacte que tindrà a Catalunya el cobrament retroactiu de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) de les subvencions públiques.

«L'Agència Tributària compleix amb el seu deure, que és verificar les devolucions que estan sol·licitant entitats de la naturalesa que sigui. O no han de pagar tots igual els impostos amb independència de la naturalesa que tinguin? L'Agència Tributària el que fa és complir amb les seves obligacions, no aplicar retroactivament a ningú», va dir.

«Aquesta reclamació no només s'està aplicant a Catalunya, com vostès insisteixen -va respondre-, sinó en el conjunt d'Espanya, i de fet li diré que aquest tipus d'actuacions a Catalunya representen el 10% de les actuacions del conjunt del territori espanyol».

L'Agència Tributària va reclamar al Teatre Lliure 1,3 milions d'euros en concepte de devolució de l'IVA de les subvencions rebudes el 2016; 1,25 milions al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i 1,4 milions al Festival Temporada Alta de Girona.

De la seva banda, el senador d'ERC es va referir a aquestes entitats culturals per dir-li a Montoro que, si no es «soluciona d'hora aquesta situació», seran «només alguns dels exemples d'ens que o bé hauran de tancar les seves portes d'hora o no podran seguir treballant en favor de la cultura».

El titular d'Hisenda va recordar que aquesta mesura es va introduir l'estiu passat a la Llei de Contractes de l'Estat després d'arribar a un acord entre tots els partits polítics. «Això ho vam fer perquè crèiem que amb això estàvem avançant en termes de coincidència i de convivència, mentre que els seus dirigents polítics estaven fent el contrari», va explicar el ministre.